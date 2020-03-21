В Тюменской области отремонтируют 175 километров дорог

21 Март 2020 2020-03-21T07:24:53+03:00

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Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается в Тюменской области. В 2020 году в его рамках запланирован ремонт 205 объектов общей протяженностью более 175 километров.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, дорожные работы пройдут в районе Ирбитского тракта, контракт на ремонт автомобильных дорог регионального значения «Каменка-Успенка» и «Кулакова-Каменка» заключен с подрядчиком АО «ТОДЭП». Ремонт покрытия с устройством асфальтабетона на участке протяженностью 3 км будет выполняться на дороге «Каменка-Успенка», и еще более километра будет отремонтировано на участке дороги «Кулаково-Каменка» от 11 по 12 км.

Тюменцы могут в официальном паблике во «ВКонтакте» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пройти опрос на тему безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU