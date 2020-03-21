За лужи в тюменских дворах ответят управляющие компании

21 Март 2020 2020-03-21T06:17:03+03:00

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Одна из самых серьезных проблем весны – это подтопление городских дворов. Это не только неудобства для пешеходов, автомобилистов, экстренных служб и маломобильных граждан, но и опасность размытия или размачивания грунта, основания фундамента дома, конструкций подвалов и техподпольев, сырости на первых этажах.

За содержанием придомовой территории обязаны следить УК или ТСЖ, об этом сообщили в администрации города Тюмени. В первую очередь необходимо обеспечить превентивные меры перед весенней оттепелью: очистить от снега двор и придомовую территорию, вывезти сугробы, обеспечить работоспособность внутридомовых и наружных дренажей, обеспечить промывку и расчистку водосточных труб и канавок, по которым будет стекать вода к люкам и приемным колодцам ливневой сети. Кстати, если территория возле многоквартирного дома не входит в состав общей собственности дома, то за ее содержание отвечает служба заказчика по благоустройству административного округа.

Следят за содержанием тюменских дворов органы жилищного надзора, они выявляют нарушений в содержании дворовой территории и выносят УК либо предупреждения, либо привлекают к административной ответственности.

Сами тюменцы пожаловаться на лужи во дворах, затопленные парковки и проезды могут в комитет жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда департамента городского хозяйства (ул. Дзержинского, 62, тел. 39-34-74) или на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Текущее содержание дворовой территории», сообщает интернет-портал "Мегатюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU