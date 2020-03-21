21 Март 2020 2020-03-21T06:07:50+03:00

Погода в Тюмени 21 марта: в день весеннего равноденствия будет пасмурно Фото: pixabay.com

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В субботу 21 марта в Тюмени пасмурно, днем ожидается снегопад. Ветер северо-восточный, северный 3-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, +1 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя, местами гололедные явления, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, +4 градусов.

Известно, что 21 марта отмечают день весеннего равноденствия, или же, как его еще называют — весенний солнцеворот. Это событие считают настоящим началом весеннего периода. Говорят, что в это время жаворонки возвращаются домой. Этот день посвящается вербе, народ говорил, что ее ветки могут изгнать из жилища тяжесть. Приметы на 21 марта говорят: какую погоду сегодня встретишь — такую жди и следующие сорок дней. Теплая погода стоит — морозов больше не жди. Прилет жаворонков сулит теплую весну.

ИСТОЧНИК KP.RU