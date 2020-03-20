Тюменцы оценивают формат новых рыбных магазинов у дома
В Тюмени горожане оценивают формат новых рыбных магазинов у дома «Фьорд». В городе открылись уже два таких маркета – в Европейском микрорайоне и в жилом комплексе «Видный».
Помимо речной и морской рыбы разного приготовления, консервов и пресервов, здесь реализуют рыбные котлеты, пельмени и готовые рыбные наборы, которые можно даже преподнести в виде подарка.
Все продавцы во «Фьорде» одеты в белую футболку, джинсовый фартук и косынку. Продавцы заявляют: хотим быть модными, в то же время соблюдая необходимую гигиену. Всех посетителей эти стильные продавцы встречают приветливо и доброжелательно.
– 80 процентов продукции поступает с завода «Эра-98», а оставшиеся двадцать – сопутствующие товары и товары других производителей, в том числе и из Тюменской области. Сотрудничество с местными производителями обуславливается быстрой доставкой свежей продукции и удобным выстраиванием сотрудничества в рамках одной территории, – подчеркивает коммерческий директор завода Роман Пархоменко.
В магазине отмечают, что большой выбор готовой рыбной продукции с завода поставляется в ежедневном режиме. А уже здесь следят за качеством и сроками хранения. Клиенту тут всегда рады: если вдруг и возникнет реальный случай претензии, то магазин готов нести ответственность.
Кстати, каждый четверг покупатели могут бесплатно продегустировать продукцию. Так, на прошлой неделе была красная икра, а еще в один из четвергов – рыбные пироги.
В городе открылись уже два таких маркета.
Каждые две недели во «Фьорде» проходят акции: на определенные товары и продукты действует скидка 15%. Внедрена и бонусная система: нет никаких карточек, а по номеру телефона покупателю за каждый заказ начисляется 5% от покупки.
Интересно, что здесь можно даже забронировать товар. Сделать это можно, позвонив или написав через Viber по номеру 8-922-045-72-80. В планах – организация интернет-заказов с собственной доставкой.
Средний чек покупателя составляет от 300 до 600 рублей. Руководство сети магазинов поставило перед собой цель – открыть порядка 10 точек продаж в городе.
Сеть магазинов «Фьорд»: Тихий проезд, 6; Монтажников, 59. Телефон: +7-922-045-72-80.
ИСТОЧНИК KP.RU