Тюменцы оценивают формат новых рыбных магазинов у дома

20 Март 2020 2020-03-20T16:54:34+03:00

Первый такой маркет появился в Европейском микрорайоне в начале декабря

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В Тюмени горожане оценивают формат новых рыбных магазинов у дома «Фьорд». В городе открылись уже два таких маркета – в Европейском микрорайоне и в жилом комплексе «Видный».

Помимо речной и морской рыбы разного приготовления, консервов и пресервов, здесь реализуют рыбные котлеты, пельмени и готовые рыбные наборы, которые можно даже преподнести в виде подарка.

Все продавцы во «Фьорде» одеты в белую футболку, джинсовый фартук и косынку. Продавцы заявляют: хотим быть модными, в то же время соблюдая необходимую гигиену. Всех посетителей эти стильные продавцы встречают приветливо и доброжелательно.

– 80 процентов продукции поступает с завода «Эра-98», а оставшиеся двадцать – сопутствующие товары и товары других производителей, в том числе и из Тюменской области. Сотрудничество с местными производителями обуславливается быстрой доставкой свежей продукции и удобным выстраиванием сотрудничества в рамках одной территории, – подчеркивает коммерческий директор завода Роман Пархоменко.

В магазине отмечают, что большой выбор готовой рыбной продукции с завода поставляется в ежедневном режиме. А уже здесь следят за качеством и сроками хранения. Клиенту тут всегда рады: если вдруг и возникнет реальный случай претензии, то магазин готов нести ответственность.

Кстати, каждый четверг покупатели могут бесплатно продегустировать продукцию. Так, на прошлой неделе была красная икра, а еще в один из четвергов – рыбные пироги.

В городе открылись уже два таких маркета.

Каждые две недели во «Фьорде» проходят акции: на определенные товары и продукты действует скидка 15%. Внедрена и бонусная система: нет никаких карточек, а по номеру телефона покупателю за каждый заказ начисляется 5% от покупки.

Интересно, что здесь можно даже забронировать товар. Сделать это можно, позвонив или написав через Viber по номеру 8-922-045-72-80. В планах – организация интернет-заказов с собственной доставкой.

Средний чек покупателя составляет от 300 до 600 рублей. Руководство сети магазинов поставило перед собой цель – открыть порядка 10 точек продаж в городе.

Сеть магазинов «Фьорд»: Тихий проезд, 6; Монтажников, 59. Телефон: +7-922-045-72-80.

ИСТОЧНИК KP.RU