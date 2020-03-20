2020-03-20T16:54:34+03:00
Общество

Тюменцы оценивают формат новых рыбных магазинов у дома

Первый такой маркет появился в Европейском микрорайоне в начале декабря
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы оценивают формат новых рыбных магазинов у дома.Тюменцы оценивают формат новых рыбных магазинов у дома.
Изменить размер текста:

В Тюмени горожане оценивают формат новых рыбных магазинов у дома «Фьорд». В городе открылись уже два таких маркета – в Европейском микрорайоне и в жилом комплексе «Видный».

Помимо речной и морской рыбы разного приготовления, консервов и пресервов, здесь реализуют рыбные котлеты, пельмени и готовые рыбные наборы, которые можно даже преподнести в виде подарка.

Все продавцы во «Фьорде» одеты в белую футболку, джинсовый фартук и косынку. Продавцы заявляют: хотим быть модными, в то же время соблюдая необходимую гигиену. Всех посетителей эти стильные продавцы встречают приветливо и доброжелательно.

– 80 процентов продукции поступает с завода «Эра-98», а оставшиеся двадцать – сопутствующие товары и товары других производителей, в том числе и из Тюменской области. Сотрудничество с местными производителями обуславливается быстрой доставкой свежей продукции и удобным выстраиванием сотрудничества в рамках одной территории, – подчеркивает коммерческий директор завода Роман Пархоменко.

В магазине отмечают, что большой выбор готовой рыбной продукции с завода поставляется в ежедневном режиме. А уже здесь следят за качеством и сроками хранения. Клиенту тут всегда рады: если вдруг и возникнет реальный случай претензии, то магазин готов нести ответственность.

Кстати, каждый четверг покупатели могут бесплатно продегустировать продукцию. Так, на прошлой неделе была красная икра, а еще в один из четвергов – рыбные пироги.

В городе открылись уже два таких маркета.

В городе открылись уже два таких маркета.

Каждые две недели во «Фьорде» проходят акции: на определенные товары и продукты действует скидка 15%. Внедрена и бонусная система: нет никаких карточек, а по номеру телефона покупателю за каждый заказ начисляется 5% от покупки.

Интересно, что здесь можно даже забронировать товар. Сделать это можно, позвонив или написав через Viber по номеру 8-922-045-72-80. В планах – организация интернет-заказов с собственной доставкой.

Средний чек покупателя составляет от 300 до 600 рублей. Руководство сети магазинов поставило перед собой цель – открыть порядка 10 точек продаж в городе.

Сеть магазинов «Фьорд»: Тихий проезд, 6; Монтажников, 59. Телефон: +7-922-045-72-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы оценивают формат новых рыбных магазинов у дома
Как тюменцы могут защититься от инфекций?
Мошенники «хотят» вернуть тюменцам деньги за купленные в театры билеты
Тюменцев, вернувшихся из-за границы, просят позвонить на телефон горячей линии
Тюменская УК может лишиться права управлять домом из-за трупов птиц
Александр Моор призвал тюменцев ответственно относиться к выполнению рекомендаций эпидемиологов
Тюменцам, возвращающимся из зарубежных поездок, напомнили номера горячей линии
Ешьте на здоровье: главный тюменский диетолог рассказала, как поддержать иммунитет в сезон вирусных заболеваний
В Тюмени открылся волонтерский центр для одиноких пенсионеров и ветеранов ВОВ
Стало холодно? В Тюмени автомойка самовольно подключилась к теплосети
В Тюмени будет звучать сирена
Драка на парковке в Тюмени: мужчину ударили по голове металлическим прутом
В Тюменской области успешный бизнесмен не платил алименты экс-супруге
Посетители тюменской базы отдыха жалуются на жестокое обращение с собаками в упряжках