Как тюменцы могут защититься от инфекций?

20 Март 2020 2020-03-20T16:45:12+03:00

Не нужно поддаваться панике, лучше чаще мыть руки

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Тюменцам рассказали, как защититься от инфекций. Одно из основных правил – это не поддаваться панике, которую злоумышленники пытаются посеять в социальных сетях.

Помимо выполнения самого важного правила гигиены, которому нас учат с самого детства, – мытья рук, необходимо дезинфицировать гаджеты. Телефон – одна из самых грязных вещей: он практически всегда находится в руках – будь то общественный транспорт или туалет. Протирать время от времени стоит также дверные ручки, клавиатуру компьютера, панели оргтехники и прочее.

Избегайте людных мест и излишних поездок, надевайте маску, если отправляетесь в места с массовым пребыванием людей. Не стоит здороваться за руку с друзьями, они не обидятся, если вы просто кивнете им головой.

Если же у вас появились первые признаки простудного заболевания, сразу же вызовите врача или скорую помощь и сообщите врачам о симптомах.

Если вы недавно вернулись из страны с плохой эпидемиологической обстановкой, то нужно пройти двухнедельную самоизоляцию. Для этого вызовите врача на дом, он привезет больничный. Узнать, что делать в подобной ситуации, можно по телефону горячей линии 8-800-234-35-22.

Позвонить на номер горячей линии следует, даже если ваши знакомые недавно вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран и пытаются это скрыть, тем самым отказываясь проходить 14-дневную самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU