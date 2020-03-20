Тюменцев, вернувшихся из-за границы, просят позвонить на телефон горячей линии

20 Март 2020 2020-03-20T15:35:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских призывает тюменцев, которые вернулись из-за рубежа, позвонить на телефон горячей линии 8-800-234-35-22. По ее словам, прибывших туристов очень сложно отследить.

– На сегодняшний день самая главная задача для нас – это выявление и взятие под контроль тех, кто еще возвращается или уже вернулись на территорию Тюменской области из-за рубежа с 1 марта. Ежедневно количество таких людей сокращается. Тем не менее, по информации служб МВД, их достаточно много. Проверен и взят на контроль не полный объем. Нам очень сложно отследить перемещение граждан, – сообщила замгубернатора.

Ольга Кузнечевских напомнила: приехавшим следует позвонить на горячую линию и оставить свои данные. После звонка к вернувшемуся в регион приедут медики и сделают необходимый забор анализов на, цитата, «отрицательный или, не дай бог, положительный результат по коронавирусной инфекции».

Скриншот из видео Оперативного штааб Тюменской области по профилактике коронавируса.

– В обязательном порядке вы должны уйти на самоизоляцию. Находитесь дома, не идите на работу. Если с вами проживают дети или пенсионеры, вы тоже должны об этом сообщить. Это группа риска, не подвергайте риску ни себя, ни своих близких. Мы все жители одного региона, давайте уважать друг друга, – посоветовала Кузнечевских.

Также она проинформировала о здоровье тюменца, который в настоящее время лечится от новой коронавирусной инфекции в Областной клинической инфекционной больнице. По ее словам, состояние его стабильное: медики занимаются всем необходимым для того, чтобы он продолжал восстанавливать свое здоровье. В целом в регионе ситуация стабильная: по-прежнему один заболевший.

Заместитель губернатора Тюменской области о ситуации с профилактикой коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцам, возвращающимся из зарубежных поездок, напомнили номера горячей линии

Горожане получат четкие инструкции, что делать дальше (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU