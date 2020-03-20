Александр Моор призвал тюменцев ответственно относиться к выполнению рекомендаций эпидемиологов

20 Март 2020 2020-03-20T15:20:54+03:00

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В Тюмени сегодня, 20 марта, прошло очередное заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. На нем обсудили эффективность принятых мер и взаимодействие всех служб и ведомств.

– Ежедневно в России регистрируются вновь заболевшие, этот вопрос находится на серьезном контроле и президента страны, и правительства Российской Федерации. Эффективность всех принятых мер и развитие ситуации будет зависеть от действий на уровне регионов, в том числе от ответственного исполнения всех предписаний и рекомендаций предприятиями, организациями и самими гражданами, – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что на особом контроле стоит выявление прибывающих из стран с большим количеством заболевших новой инфекцией. Эти люди должны строго соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель, это проконтролируют полицейские. За нарушение предписания Роспотребнадзора нарушителя привлекут к административной ответственности. Также его могут поместить в обсервационный госпиталь.

Стало известно, что количество пассажиров, прибывающих в регион из-за рубежа, ежедневно уменьшается. Губернатор еще раз сообщил, что самый эффективный механизм борьбы с инфекцией – максимальное снижение контактов между людьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/767709" frameborder="0"></iframe> Губернатор Тюменской области провел заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU