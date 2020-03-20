2020-03-20T14:39:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам, возвращающимся из зарубежных поездок, напомнили номера горячей линии

Горожане получат четкие инструкции, что делать дальше
Вадим Бегун
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Тюменцам, возвращающимся из зарубежных поездок, напомнили номера горячей линии. Фото - pixabay.com.Тюменцам, возвращающимся из зарубежных поездок, напомнили номера горячей линии. Фото - pixabay.com.
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Тюменцев, прибывших из зарубежных поездок, просят позвонить по многоканальному телефону горячей линии. Там им дадут четкие инструкции по самоизоляции и прохождению обследования на коронавирус.

– Эксперты отмечают, что в профилактике распространения вирусной инфекции важным является соблюдение каждым человеком мер безопасности. Если вы недавно вернулись из зарубежья, то постарайтесь максимально ограничить круг общения, не выходите из квартиры и обязательно позвоните на горячую линию для получения информации о дальнейших действиях. К вам приедет врач и возьмет анализы на дому, – сообщили в Оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Кроме того, тюменцам надо будет позвонить на горячую линию, если их знакомые приехали из зон с высоким риском заражения коронавирусом и не сообщают о своем прибытии. Телефон горячей линии: 8 800 234 35 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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