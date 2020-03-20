2020-03-20T16:48:06+03:00
Происшествия

Мошенники «хотят» вернуть тюменцам деньги за купленные в театры билеты

Учреждения культуры в настоящее время закрыты на карантин
Вадим Бегун
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Мошенники "хотят" вернуть тюменцам деньги за купленные в театры билеты.Мошенники "хотят" вернуть тюменцам деньги за купленные в театры билеты.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени мошенники пытаются нажиться на любителях театров. Злоумышленники, представляясь сотрудниками Тюменского концертно-театрального объединения, просят сообщить данные банковской карты, якобы для возврата на нее денег за приобретенные билеты.

– Наши сотрудники не делают никаких звонков зрителям и слушателям. Если вам звонят якобы из касс или пишут сообщения в социальных сетях, просят отменить или подтвердить перевод, запрашивают номер и другие данные банковской карты – прекратите общение, – предупредили в ТКТО.

По информации объединения, деньги за приобретенные в интернете билеты тюменцам вернутся на карту автоматически. Если же они были куплены в кассах, то для возврата нужно подойти самостоятельно в одну из касс ТКТО.

Уточнить вопросы по возврату билетов и получить информацию об отмене или переносе мероприятия на другое время можно по телефону: +7 (3452) 68-77-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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