2020-03-20T14:12:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени открылся волонтерский центр для одиноких пенсионеров и ветеранов ВОВ

Знаменательное событие произошло 19 марта
Вадим Бегун
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В Тюмени открылся волонтерский центр для одиноких пенсионеров и ветеранов ВОВ. Фото - pixabay.com.В Тюмени открылся волонтерский центр для одиноких пенсионеров и ветеранов ВОВ. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 19 марта, открылся волонтерский центр. Свои силы для помощи одиноким пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны объединяют местные филиалы партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта.

– У пожилых людей выше риск заражения, поэтому необходимо ограничить посещение ими общественных мест. Кому-то помогают родные, но есть и те, кто действительно нуждается в помощи волонтеров, – отметил секретарь ТРО партии Андрей Артюхов.

Волонтеры-медики в обязательном порядке введут термометрию – у каждого перед дежурством будут измерять температуру с занесением всех данных в журнал. С признаками ОРВИ к работе никого не допустят. В отличие от обычных волонтеров, медики в случае необходимости могут оказать еще и первую помощь, если такая потребуется.

Для приема звонков от нуждающихся создана федеральная горячая линия 8-800-200-34-11. По этому телефону нуждающийся может оставить заявку, которая будет передана тюменским волонтерам.

Напомним, 16 марта на заседании Бюро Высшего совета «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал поручение региональным отделениям партии предоставить весь имеющейся ресурс в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению коронавируса, развернутых в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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