2020-03-20T14:15:51+03:00
Здоровье

Ешьте на здоровье: главный тюменский диетолог рассказала, как поддержать иммунитет в сезон вирусных заболеваний

Состояние организма напрямую зависит от микробиоты
Вадим Бегун
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Главный тюменский диетолог рассказала, как поддержать иммунитет в сезон вирусных заболеваний.Главный тюменский диетолог рассказала, как поддержать иммунитет в сезон вирусных заболеваний.Фото: Вадим Бегун
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Главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева рассказала, как можно поддержать иммунитет в сезон вирусных заболеваний. Сейчас, когда в мире «бушует» коронавирус, это особенно необходимо.

Для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта необходимо регулярно употреблять пробиотики, то есть полезные бактерии. Их источником может послужить квашеная капуста, йогурт, кефир, айран и ацидофилин. Важно: следует максимально снизить потребление кондитерских изделий и рафинированных продуктов: в них практически нет необходимой клетчатки.

– Клетчатка содержится в фруктах, цельнозерновом хлебе, необработанных крупах, фасоли, горохе и чечевице. Сырые либо тушеные овощи должны быть в рационе ежедневно. Не меньшей значимостью для иммунитета обладает белок: нежирное мясо, рыба, орехи и яйца. В качестве природных иммуномодуляторов выступают мед, чеснок, имбирь, куркума, цитрусовые, зелень, отвар шиповника – в них много антиоксидантов, которые пойдут на пользу здоровью, – советует Елена Дороднева.

Диетолог также рекомендует избегать диет и придерживаться рационального питания и пить не менее полутора литров воды в день. Для поддержания хорошего иммунитета необходимы физическая нагрузка, свежий воздух и здоровый сон не менее восьми часов в сутки. Лучше всего ложиться спать не слишком поздно – хотя бы за час до полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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