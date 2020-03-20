2020-03-20T13:34:59+03:00
Общество

Стало холодно? В Тюмени автомойка самовольно подключилась к теплосети

Подобные случаи нередки
Вадим Бегун
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В Тюмени автомойка самовольно подключилась к теплосети. Фото - АО "УСТЭК".В Тюмени автомойка самовольно подключилась к теплосети. Фото - АО "УСТЭК".
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В Тюмени здание одной из автомоек на улице Федюнинского самовольно подключили к тепловым сетям. Подобное незаконное присоединение могло не только спровоцировать сбои в гидравлическом режиме системы теплоснабжения всего города, но и привести к ожогам окружающих: трубопроводы не проверяли соответствующие службы.

– Подобные случаи периодически выявляются. Дело в том, что температура теплоносителя, транспортируемого по тепловым сетям, превышает 90 градусов. Так что самовольное подключение несет угрозу жизни и здоровью горожан, – отметил технический директор АО «УСТЭК» Павел Божуков.

В компании сообщили, что только за один 2019 год подтвердились 120 фактов бездоговорного потребления тепловой энергии: собственники отапливаемой площади изменяли площадь дворовых построек.

АО «УСТЭК» призывает горожан быть сознательными и сообщать о фактах противозаконных действий, связанных с хищением теплоэнергии по телефону контактного центра +7 (3452) 38-62-00 либо оставлять информацию на официальном сайте компании, воспользовавшись сервисом «Сообщи о нарушении».

ИСТОЧНИК KP.RU

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