2020-03-20T13:37:39+03:00
Общество

В Тюмени будет звучать сирена

Горожанам рекомендуют включить в это время радиоприемники
Вадим Бегун
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В Тюмени будет звучать сирена. Фото - pixabay.com.В Тюмени будет звучать сирена. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени в следующий вторник будет звучать сирена. Таким образом планируют проверить централизованную систему оповещения.

– 24 марта 2020 года с 15.00 до 16.00 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области, – сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

В ведомстве пояснили: услышав сигнал «Внимание! Всем!», горожане должны включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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