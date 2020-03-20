20 Март 2020 2020-03-20T13:37:39+03:00

В Тюмени будет звучать сирена. Фото - pixabay.com.

Горожанам рекомендуют включить в это время радиоприемники

Изменить размер текста: A A

В Тюмени в следующий вторник будет звучать сирена. Таким образом планируют проверить централизованную систему оповещения.

– 24 марта 2020 года с 15.00 до 16.00 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области, – сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

В ведомстве пояснили: услышав сигнал «Внимание! Всем!», горожане должны включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU