В Тюмени будет звучать сирена
В Тюмени в следующий вторник будет звучать сирена. Таким образом планируют проверить централизованную систему оповещения.
– 24 марта 2020 года с 15.00 до 16.00 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области, – сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.
В ведомстве пояснили: услышав сигнал «Внимание! Всем!», горожане должны включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU