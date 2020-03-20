2020-03-20T15:20:28+03:00
Общество

Тюменская УК может лишиться права управлять домом из-за трупов птиц

Компанию несколько раз штрафовали за бездействие
Вадим Бегун
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Тюменская УК может лишиться права управлять домом из-за трупов птиц. Фото - Государственная жилищная инспекция по Тюменской области.Тюменская УК может лишиться права управлять домом из-за трупов птиц. Фото - Государственная жилищная инспекция по Тюменской области.
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В Тюмени ООО «УК Жилищный стандарт» могут лишить права управления многоквартирным домом №80 на улице Хохрякова. Дело в том, что управляющая компания не исполнила предписания Госжилинспекции, ее несколько раз штрафовали.

Ранее специалисты ведомства проводили проверки, по результатам УК поручали выполнить ремонт вентиляционных шахт на чердаке и очистить чердачные помещения от трупов и останков птиц. Однако сотрудники эту работу так и не провели, организацию дважды штрафовали.

– Стоит отметить, что последнее слово в сложившейся ситуации все равно остается за собственниками: если на общем собрании они примут решение дать еще один шанс управляющей организации, то она продолжит осуществлять управление домом, – отметили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

Если же этого не произойдет, муниципальные власти созовут общее собрание собственников квартир, чтобы те выбрали способ управления домом. Если жители не определятся, то орган местного самоуправления определит новую УК при помощи открытого конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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