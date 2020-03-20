2020-03-20T11:39:27+03:00
Общество

Более 1000 предпринимателей Тюменской области подключили сервис Сбербанка «Плати QR»

Вадим Бегун
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К платежному сервису Сбербанка «Плати QR» в Тюменской области уже подключились более 1000 партнёров, среди которых кофейни, салоны красоты, магазины, автодилеры, аптеки и аквапарк. Особенно данная услуга востребована там, где отсутствует возможность принимать оплату банковскими картами через терминалы для эквайринга.

Чтобы начать пользоваться услугой «Плати QR» не нужно специальное оборудование, интернет или электричество, продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Система проста в использовании и для кассиров, которые видят всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Для предпринимателей оплата по QR-коду позволяет существенно сэкономить на услуге эквайринга: размер комиссии фиксирован и составляет от 0,6% до 1,5%, в зависимости от сферы деятельности предприятия. Тарифы размещены на официальном сайте Сбербанка.

– Мы предлагаем предпринимателям и покупателям новые удобные сервисы для быстрой и безопасной оплаты товаров и услуг. Тарифы по сервису «Плати QR» значительнее выгоднее тарифов по традиционному эквайрингу. Более 40 млн человек ежедневно пользуются сервисом «Сбербанк Онлайн», осуществляют переводы с карты на карту. Оплата по QR-коду как альтернатива переводу позволяет провести платеж безопасным способом и получить бонусы или мили в рамках программ лояльностей, – комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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