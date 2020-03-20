2020-03-20T12:08:27+03:00
Общество

В Тюменской области успешный бизнесмен не платил алименты экс-супруге

Родители никак не могли поделить ребенка
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области успешный бизнесмен не платил алименты экс-супруге. Фото - УФССП по Тюменской области.В Тюменской области успешный бизнесмен не платил алименты экс-супруге. Фото - УФССП по Тюменской области.
Изменить размер текста:

35-летний житель села Казанское, являясь успешным бизнесменом, не платил бывшей супруге алименты. В итоге накопилась серьезная сумма долга – порядка 170 тысяч рублей.

Мужчина объясняет, что жена после развода сразу вышла замуж и они никак не могли прийти к согласию по воспитанию общего ребенка. Возможность платить алименты у него имеется, и первое время тюменец добровольно перечислял средства на содержание сына, однако после бесконечных ссор и последующих за ними судов делать это прекратил.

– Должнику разъяснили, что неисполнение решения суда об алиментных обязательствах может грозить ему не только ограничительными мерами, но и уголовной ответственностью, вплоть до тюремного заключения. Это негативно скажется на его репутации, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что мужчину привлекли к административной ответственности. Как только постановление суда вступило в законную силу, он полностью погасил накопившийся долг. Теперь родитель каждый месяц исправно платит алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор призвал тюменцев ответственно относиться к выполнению рекомендаций эпидемиологов
Тюменцам, возвращающимся из зарубежных поездок, напомнили номера горячей линии
Ешьте на здоровье: главный тюменский диетолог рассказала, как поддержать иммунитет в сезон вирусных заболеваний
В Тюмени открылся волонтерский центр для одиноких пенсионеров и ветеранов ВОВ
Стало холодно? В Тюмени автомойка самовольно подключилась к теплосети
В Тюмени будет звучать сирена
Драка на парковке в Тюмени: мужчину ударили по голове металлическим прутом
В Тюменской области успешный бизнесмен не платил алименты экс-супруге
Посетители тюменской базы отдыха жалуются на жестокое обращение с собаками в упряжках
Более 1000 предпринимателей Тюменской области подключили сервис Сбербанка «Плати QR»
В Тюменской области охотник случайно застрелил друга
Тревогу по ситуации с коронавирусом у пожилых тюменцев снимут по телефону
Тюменская УК убрала свисающие с крыш сосульки после крупного штрафа
В новой Конституции предлагают прописать научно-техническое развитие страны
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в центре Тюмени
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» начали страховать корпоративные бизнес-карты
Тюменцам рассказали о консервации лунки после удаления зуба
Водителям на заметку: в Тюмени сузят проезжую часть улицы Первомайской
Спорторганизаторы Тюмени меняют графики занятий
Неизвестные устроили крупный пожар в жилом доме под Тюменью
Ишимская семья перевела деньги мошеннику, пообещавшему отдых на море
В Тюмени поменяют расписание маршрута № 11
Задержаны две цыганки, орудовавшие в квартирах тюменских пенсионеров
На улице Фабричной в Тюмени отключат светофоры
Погода на 20 марта в Тюмени: воздух прогреется до плюс 5
Александр Моор порекомендовал перейти на дистанционные формы работы
В тюменском аэропорту Рощино усилили меры профилактики
Карантин по бешенству в двух районах Тюменской области продлится до мая
В «Росводоканал Тюмень» сообщили, когда восстановят движение на перекрестке, где просел грунт