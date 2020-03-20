В Тюменской области успешный бизнесмен не платил алименты экс-супруге

20 Март 2020 2020-03-20T12:08:27+03:00

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35-летний житель села Казанское, являясь успешным бизнесменом, не платил бывшей супруге алименты. В итоге накопилась серьезная сумма долга – порядка 170 тысяч рублей.

Мужчина объясняет, что жена после развода сразу вышла замуж и они никак не могли прийти к согласию по воспитанию общего ребенка. Возможность платить алименты у него имеется, и первое время тюменец добровольно перечислял средства на содержание сына, однако после бесконечных ссор и последующих за ними судов делать это прекратил.

– Должнику разъяснили, что неисполнение решения суда об алиментных обязательствах может грозить ему не только ограничительными мерами, но и уголовной ответственностью, вплоть до тюремного заключения. Это негативно скажется на его репутации, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что мужчину привлекли к административной ответственности. Как только постановление суда вступило в законную силу, он полностью погасил накопившийся долг. Теперь родитель каждый месяц исправно платит алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU