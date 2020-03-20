2020-03-20T11:39:36+03:00
Дом. Семья

Посетители тюменской базы отдыха жалуются на жестокое обращение с собаками в упряжках

Специалисты Россельхознадзора проверили "сигнал"
Вадим Бегун
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Посетители тюменской базы отдыха жалуются на жестокое обращение с собаками в упряжках. Фото - Управление Россельхознадзора по Тюменской области.Посетители тюменской базы отдыха жалуются на жестокое обращение с собаками в упряжках. Фото - Управление Россельхознадзора по Тюменской области.
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В Управление Россельхознадзора по Тюменской области поступила жалоба по факту жестокого обращения с собаками. На базе отдыха «Пред Лесной» животных запрягают в сани, чтобы посетители смогли покататься на упряжках.

– Была организована проверка. Доводы заявителей не подтвердились. Животные в количестве 58 голов содержатся на территории базы на специально огороженном участке с вольерами. В каждом вольере содержатся по 2-3 особи, – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что кормят и поят собак согласно графику, их удовлетворительное. Таким образом, фактов, свидетельствующих о жестоком обращении, не выявлено.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Управление Россельхознадзора по Тюменской области приняло участие в проверке, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура в селе Якуши. Она касается содержания верблюда Кеши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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