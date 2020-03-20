В Тюменской области охотник случайно застрелил друга

20 Март 2020 2020-03-20T11:21:57+03:00

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В Тюменской области предъявлено обвинение 41-летнему мужчине. Местный житель убил товарища по неосторожности.

– 24 января 2020 года обвиняемый и потерпевший охотились на диких животных на территории угодий Абатского района. Днем мужчина, находясь на «стрелковом номере», выстрелил из охотничьего карабина по движущейся дичи. В это время в том месте находился потерпевший, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В результате обвиняемый попал снарядом товарищу в грудь, от ран тот скончался на месте.

Следователи закрепили доказательственную базу: осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили судебные экспертизы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменский дачник случайно распилил себе руку циркулярной пилой. Медикам удалось спасти конечность.

ИСТОЧНИК KP.RU