В Тюменской области охотник случайно застрелил друга
В Тюменской области предъявлено обвинение 41-летнему мужчине. Местный житель убил товарища по неосторожности.
– 24 января 2020 года обвиняемый и потерпевший охотились на диких животных на территории угодий Абатского района. Днем мужчина, находясь на «стрелковом номере», выстрелил из охотничьего карабина по движущейся дичи. В это время в том месте находился потерпевший, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В результате обвиняемый попал снарядом товарищу в грудь, от ран тот скончался на месте.
Следователи закрепили доказательственную базу: осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили судебные экспертизы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменский дачник случайно распилил себе руку циркулярной пилой. Медикам удалось спасти конечность.
ИСТОЧНИК KP.RU