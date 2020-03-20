20 Март 2020 2020-03-20T10:41:18+03:00

Тревогу по ситуации с коронавирусом у пожилых тюменцев снимут по телефону. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени организована работа консультационного пункта для одиноких пожилых людей и инвалидов. Он появился в связи с введением профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции.

По информации департамента социального развития Тюменской области, пункт работает при областном геронтологическом центре, обратиться в него можно круглосуточно по телефону 8-800-201-41-41.

– Специалисты помогут организовать доставку на дом продуктов питания и лекарств одиноким пенсионерам и маломобильным инвалидам. При необходимости будет оказана психологическая поддержка в случаях появления тревоги по поводу ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, – сообщили в ведомстве.

Помогут и тем, кто находится на самоизоляции: они получат консультацию об организациях, магазинах и аптеках, где бесконтактно можно заказать доставку на дом продуктов, предметов первой необходимости и лекарств.

В муниципальных образованиях по данным вопросам консультируют специалисты диспетчерских служб при комплексных центрах социального обслуживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU