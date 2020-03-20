2020-03-20T10:37:45+03:00
Общество

В новой Конституции предлагают прописать научно-техническое развитие страны

Россия должна стать одним из лидеров в этой отрасли
Есен Абилькенов
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В новой Конституции предлагают прописать научно-техническое развитие страныВ новой Конституции предлагают прописать научно-техническое развитие страныФото: pixabay.com
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В число поправок в Конституцию России внесена инициатива, которая закрепит стремление России к научному и технологическому прогрессу. Информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных в истории Конституции России будут упоминаться впервые, отмечают эксперты.

В предыдущей версии документа, датированной 1993 годом, никаких положений, касающихся этой сферы, быть не могло по причине отсутствия тех самых технологий, которые в наше время играют колоссальную роль в повседневной жизни граждан, работе органов власти, бизнеса, промышленности, экономической и военной безопасности страны, подчеркивают в том числе члены рабочих групп по внесению поправок в Конституцию.

Такие образом, новый проект Конституции будет отвечать современным реалиям, в соответствии с которыми Россия является страной научно-технического прогресса, устремленной в будущее. Возрождение научно-технического потенциала должно стать основанием для качественного скачка в развитии страны, способной обеспечить себе первенство в самых перспективных отраслях. Для этого поддержка и развитие науки будут провозглашены приоритетом государства, добавляют эксперты.

Как замечает директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, одним из значимых направлений цифровой трансформации общества и государства станет обеспечение информационной безопасности. Новые реалии подразумевают создание массивов больших данных и алгоритмов работы с ними.

– Научно-технические разработки превращаются в привычные для простых людей сервисы и услуги, которыми они пользуются каждый день. Это подразумевает и взаимодействие с государственными органами, и всевозможные онлайн-сервисы, банковские и прочие услуги, связь и так далее. Поэтому вопрос развития цифровых технологий, безусловно, является государственной задачей, – отметила Мария Рудзевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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