2020-03-20T10:18:22+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в центре Тюмени

Обстоятельства аварии устанавливаются
Вадим Бегун
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Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в центре Тюмени.Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в центре Тюмени.
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В Тюмени сегодня, 20 марта, в районе торгово-развлекательного центра «Гудвин» произошло жесткое ДТП. На улице Максима Горького столкнулись автомобили «Лада» и «Киа».

– Предварительно известно, что водитель отечественной легковушки не пропустил иномарку при повороте, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что оба водителя получили травмы. В настоящий момент обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на улице Республики, 129 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили «Инфинити» и «Форд-Фокус».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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