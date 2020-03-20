20 Март 2020 2020-03-20T10:18:22+03:00

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в центре Тюмени.

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В Тюмени сегодня, 20 марта, в районе торгово-развлекательного центра «Гудвин» произошло жесткое ДТП. На улице Максима Горького столкнулись автомобили «Лада» и «Киа».

– Предварительно известно, что водитель отечественной легковушки не пропустил иномарку при повороте, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что оба водителя получили травмы. В настоящий момент обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на улице Республики, 129 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили «Инфинити» и «Форд-Фокус».

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ИСТОЧНИК KP.RU