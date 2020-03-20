2020-03-20T10:40:04+03:00
Общество

Тюменская УК убрала свисающие с крыш сосульки после крупного штрафа

До этого компания не предпринимала никаких действий
Вадим Бегун
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Тюменскую УК оштрафовали за сосульки. Фото - pixabay.com.Тюменскую УК оштрафовали за сосульки. Фото - pixabay.com.
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В Тюменском районе директор управляющей компании получил крупный штраф за неубранные сосульки. Нарушения в жилищно-коммунальной сфере выявила прокуратура.

С крыш двух многоквартирных домов в поселке Боровский свисали наледь и сосульки. Однако управляющая компания МУП «ЖКХ п. Боровский» мер к очистке крыш не принимала. Всё это создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.

– В связи с этим прокуратура района в отношении директора возбудила дело об административном правонарушении и внесла ему представление. Накануне, 19 марта, мировой судья судебного участка № 1 Тюменского судебного района рассмотрел дело, – рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В прокуратуре также уточнили, что руководителя компании оштрафовали на 50 тысяч рублей. В настоящее время наледь и сосульки убраны с крыш домов.

Это не первый случай, когда УК штрафуют за свисающую над головами горожан ледяную опасность. Компании обязаны заранее проверять крыши, а днем незамедлительно убирать с них снег и сосульки, чистить от наледи водосточные трубы. В случае непринятия мер юрлицо может быть оштрафовано на сумму до 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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