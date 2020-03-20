2020-03-20T10:07:54+03:00
Здоровье

Тюменцам рассказали о консервации лунки после удаления зуба

Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцам рассказали о консервации лунки после удаления зуба. Фото - "Альбус".Тюменцам рассказали о консервации лунки после удаления зуба. Фото - "Альбус".
Изменить размер текста:

Главная задача стоматологов – сохранить зубы здоровыми, а зубной ряд – целостным. Но иногда ситуация не оставляет выбора и приходится прибегнуть к удалению.

После удаления зуба лунка остается свободной, а так как мягкие ткани растут гораздо интенсивнее, чем челюстные кости, то место, где должна образоваться кость, занимает десна. Отсутствие нагрузки меняет микроциркуляторное русло ткани кости, кровоснабжение уменьшается. В результате челюстная кость начинает атрофироваться и становится непригодной для имплантации. Чтобы изменить ситуацию, требуется наращивание костной массы. Однако можно избежать атрофии костной ткани с помощью консервации лунки. О данной процедуре мы поговорили со стоматологом-хирургом, имплантологом Константином Драгомирецким.

Фото - "Альбус".

Фото - "Альбус".

– Константин Викторович, как проводится консервация лунки?

– Процесс довольно прост. У пациента берется кровь из вены в специальную пробирку. Она помещается в центрифугу, и на выходе мы получаем кровь, разделенную на фракции (слои). Нас интересует средний слой, который похож на желе. Это и есть PRF – плазма, богатая фибрином. Именно она применяется как материал для консервации.

– В чем преимущества методики?

– В простоте исполнения и довольно неплохом результате. PRF в основном состоит из фибрина, тромбоцитов и факторов роста. Проще говоря, мы помогаем организму быстрее начать и закончить «строительство» десны. К тому же лунка становится более герметичной, соответственно, уменьшается вероятность осложнений.

Существуют также методы с применением не только PRF, но и искусственных материалов для формирования костной ткани.

– В каких случаях необходима консервация?

– Даже если в последующем не планируется имплантация, консервация лунки показана при любых хирургических вмешательствах в полости рта для более быстрого восстановления и уменьшения количества осложнений.

– Какова стоимость процедуры?

– Сегодня консервация лунки с использованием PRF стоит 1500 рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посетители тюменской базы отдыха жалуются на жестокое обращение с собаками в упряжках
Более 1000 предпринимателей Тюменской области подключили сервис Сбербанка «Плати QR»
В Тюменской области охотник случайно застрелил друга
Тревогу по ситуации с коронавирусом у пожилых тюменцев снимут по телефону
Тюменская УК убрала свисающие с крыш сосульки после крупного штрафа
В новой Конституции предлагают прописать научно-техническое развитие страны
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в центре Тюмени
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» начали страховать корпоративные бизнес-карты
Тюменцам рассказали о консервации лунки после удаления зуба
Водителям на заметку: в Тюмени сузят проезжую часть улицы Первомайской
Спорторганизаторы Тюмени меняют графики занятий
Неизвестные устроили крупный пожар в жилом доме под Тюменью
Ишимская семья перевела деньги мошеннику, пообещавшему отдых на море
В Тюмени поменяют расписание маршрута № 11
Задержаны две цыганки, орудовавшие в квартирах тюменских пенсионеров
На улице Фабричной в Тюмени отключат светофоры
Погода на 20 марта в Тюмени: воздух прогреется до плюс 5
Александр Моор порекомендовал перейти на дистанционные формы работы
В тюменском аэропорту Рощино усилили меры профилактики
Карантин по бешенству в двух районах Тюменской области продлится до мая
В «Росводоканал Тюмень» сообщили, когда восстановят движение на перекрестке, где просел грунт