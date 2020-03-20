Тюменцам рассказали о консервации лунки после удаления зуба

20 Март 2020 2020-03-20T10:07:54+03:00

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Главная задача стоматологов – сохранить зубы здоровыми, а зубной ряд – целостным. Но иногда ситуация не оставляет выбора и приходится прибегнуть к удалению.

После удаления зуба лунка остается свободной, а так как мягкие ткани растут гораздо интенсивнее, чем челюстные кости, то место, где должна образоваться кость, занимает десна. Отсутствие нагрузки меняет микроциркуляторное русло ткани кости, кровоснабжение уменьшается. В результате челюстная кость начинает атрофироваться и становится непригодной для имплантации. Чтобы изменить ситуацию, требуется наращивание костной массы. Однако можно избежать атрофии костной ткани с помощью консервации лунки. О данной процедуре мы поговорили со стоматологом-хирургом, имплантологом Константином Драгомирецким.

Фото - "Альбус".

– Константин Викторович, как проводится консервация лунки?

– Процесс довольно прост. У пациента берется кровь из вены в специальную пробирку. Она помещается в центрифугу, и на выходе мы получаем кровь, разделенную на фракции (слои). Нас интересует средний слой, который похож на желе. Это и есть PRF – плазма, богатая фибрином. Именно она применяется как материал для консервации.

– В чем преимущества методики?

– В простоте исполнения и довольно неплохом результате. PRF в основном состоит из фибрина, тромбоцитов и факторов роста. Проще говоря, мы помогаем организму быстрее начать и закончить «строительство» десны. К тому же лунка становится более герметичной, соответственно, уменьшается вероятность осложнений.

Существуют также методы с применением не только PRF, но и искусственных материалов для формирования костной ткани.

– В каких случаях необходима консервация?

– Даже если в последующем не планируется имплантация, консервация лунки показана при любых хирургических вмешательствах в полости рта для более быстрого восстановления и уменьшения количества осложнений.

– Какова стоимость процедуры?

– Сегодня консервация лунки с использованием PRF стоит 1500 рублей.