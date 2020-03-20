Водителям на заметку: в Тюмени сузят проезжую часть улицы Первомайской

20 Март 2020 2020-03-20T10:14:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени с 21 по 22 марта сузят проезжую часть на улице Первомайской (в районе остановки «Первомайская») по направлению к железнодорожному вокзалу. Такая мера необходима в связи с аварийными работами на сетях водоотведения.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре Тюмени введут ограничение движения по левой стороне дороги в районе дома № 73 на Осипенко. Мера вступит в силу с 11 апреля в целях повышения пропускной способности этой улицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени ограничат движение по улице Осипенко

Водителям нужно обращать внимание на дорожные знаки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU