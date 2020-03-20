2020-03-20T10:14:33+03:00
Общество

Водителям на заметку: в Тюмени сузят проезжую часть улицы Первомайской

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут [СХЕМА]
Вадим Бегун
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В Тюмени сузят проезжую часть улицы Первомайской.В Тюмени сузят проезжую часть улицы Первомайской.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени с 21 по 22 марта сузят проезжую часть на улице Первомайской (в районе остановки «Первомайская») по направлению к железнодорожному вокзалу. Такая мера необходима в связи с аварийными работами на сетях водоотведения.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре Тюмени введут ограничение движения по левой стороне дороги в районе дома № 73 на Осипенко. Мера вступит в силу с 11 апреля в целях повышения пропускной способности этой улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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