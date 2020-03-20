20 Март 2020 2020-03-20T09:16:44+03:00

Спорторганизаторы Тюмени меняют графики занятий. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени отменяются спортивные занятия в помещениях. Ограничительная мера в целях предупреждения роста сезонной заболеваемости будет действовать до 10 апреля.

Это не касается занятий на уличных площадках, они продолжаются согласно графикам. Массовые мероприятия – турниры, мастер-классы и прочее – проводиться не будут, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Теперь юных тюменцев и их родителей приглашают присоединиться к серии мастер-классов. Их дистанционно проведут педагоги учреждений дополнительного образования.

– Вас ждут спортивные зарядки, занятия по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству. Видеоуроки по различным тематикам будут доступны на странице департамента в социальной сети «ВКонтакте», – сообщили в ТГМЦ.

Также стало известно, что откроет цикл видеозанятий урок «Школы безопасности», который проведет педагог детско-юношеского центра «Авангард» Александр Суханов.

ИСТОЧНИК KP.RU