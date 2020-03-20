Спорторганизаторы Тюмени меняют графики занятий
В Тюмени отменяются спортивные занятия в помещениях. Ограничительная мера в целях предупреждения роста сезонной заболеваемости будет действовать до 10 апреля.
Это не касается занятий на уличных площадках, они продолжаются согласно графикам. Массовые мероприятия – турниры, мастер-классы и прочее – проводиться не будут, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Теперь юных тюменцев и их родителей приглашают присоединиться к серии мастер-классов. Их дистанционно проведут педагоги учреждений дополнительного образования.
– Вас ждут спортивные зарядки, занятия по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству. Видеоуроки по различным тематикам будут доступны на странице департамента в социальной сети «ВКонтакте», – сообщили в ТГМЦ.
Также стало известно, что откроет цикл видеозанятий урок «Школы безопасности», который проведет педагог детско-юношеского центра «Авангард» Александр Суханов.
ИСТОЧНИК KP.RU