2020-03-20T09:16:44+03:00
Спорт

Спорторганизаторы Тюмени меняют графики занятий

Массовые мероприятия отменяются
Вадим Бегун
Поделиться:
Спорторганизаторы Тюмени меняют графики занятий. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.Спорторганизаторы Тюмени меняют графики занятий. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени отменяются спортивные занятия в помещениях. Ограничительная мера в целях предупреждения роста сезонной заболеваемости будет действовать до 10 апреля.

Это не касается занятий на уличных площадках, они продолжаются согласно графикам. Массовые мероприятия – турниры, мастер-классы и прочее – проводиться не будут, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Теперь юных тюменцев и их родителей приглашают присоединиться к серии мастер-классов. Их дистанционно проведут педагоги учреждений дополнительного образования.

– Вас ждут спортивные зарядки, занятия по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству. Видеоуроки по различным тематикам будут доступны на странице департамента в социальной сети «ВКонтакте», – сообщили в ТГМЦ.

Также стало известно, что откроет цикл видеозанятий урок «Школы безопасности», который проведет педагог детско-юношеского центра «Авангард» Александр Суханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посетители тюменской базы отдыха жалуются на жестокое обращение с собаками в упряжках
Более 1000 предпринимателей Тюменской области подключили сервис Сбербанка «Плати QR»
В Тюменской области охотник случайно застрелил друга
Тревогу по ситуации с коронавирусом у пожилых тюменцев снимут по телефону
Тюменская УК убрала свисающие с крыш сосульки после крупного штрафа
В новой Конституции предлагают прописать научно-техническое развитие страны
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в центре Тюмени
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» начали страховать корпоративные бизнес-карты
Тюменцам рассказали о консервации лунки после удаления зуба
Водителям на заметку: в Тюмени сузят проезжую часть улицы Первомайской
Спорторганизаторы Тюмени меняют графики занятий
Неизвестные устроили крупный пожар в жилом доме под Тюменью
Ишимская семья перевела деньги мошеннику, пообещавшему отдых на море
В Тюмени поменяют расписание маршрута № 11
Задержаны две цыганки, орудовавшие в квартирах тюменских пенсионеров
На улице Фабричной в Тюмени отключат светофоры
Погода на 20 марта в Тюмени: воздух прогреется до плюс 5
Александр Моор порекомендовал перейти на дистанционные формы работы
В тюменском аэропорту Рощино усилили меры профилактики
Карантин по бешенству в двух районах Тюменской области продлится до мая
В «Росводоканал Тюмень» сообщили, когда восстановят движение на перекрестке, где просел грунт