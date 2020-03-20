2020-03-20T08:43:44+03:00
Происшествия

Неизвестные устроили крупный пожар в жилом доме под Тюменью

От огня пострадало не только здание, но и хозпостройки
Вадим Бегун
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Под Тюменью подожгли дом. Фото - "ЧС Тюмень".Под Тюменью подожгли дом. Фото - "ЧС Тюмень".
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В поселке Боровский накануне, 19 марта, произошел крупный пожар. В переулке Озерном загорелся жилой дом. Огонь не пощадил даже хозяйственные постройки, которые располагались рядом со зданием.

– Вызов поступил в 23.24. На место происшествия прибыли 18 человек и восемь единиц техники. Эвакуированы три человека, пострадавших нет. На ликвидацию возгорания понадобилось два часа, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что дом со всеми постройками сгорел. По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого источника огня, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре горел склад макулатуры завода «ГофропакТюмень». В крупном пожаре никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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