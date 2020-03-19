2020-03-19T18:38:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Моор призвал максимально перейти на дистанционные формы работы

Глава региона призвал работодателей взять на личный контроль меры профилактики коронавирусной инфекции
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Александр Моор призвал максимально перейти на дистанционные формы работыАлександр Моор призвал максимально перейти на дистанционные формы работыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В Тюменской области предпринимаются все меры для защиты граждан от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона подчеркнул, что каждый из нас должен соблюдать личную гигиену, следить за самочувствием, а работодатели должны создать для этого все условия.

- На предприятиях должны организовать обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня, обеззараживать воздух, а также обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих средств. Там, где обязателен масочный режим, должен быть запас масок. Предлагаю максимально перейти на дистанционные формы работы, отменить любые корпоративы, а также исключить участие работников в массовых мероприятиях, - написал в соцсетях Александр Моор.

Глава региона призвал работодателей взять на личный контроль проверку температуры тела у сотрудников и наличие дезинфицирующих средств на входе в организацию. Также он отметил, что ответственный работодатель должен сделать всё, чтобы сотрудник с признаками вирусных заболеваний остался дома и вызвал врача.

- В ваших силах ограничить поездки сотрудников в командировки, рекомендовать им не выезжать за рубеж даже на отдых, - подчеркнул он.

Напомним, сотрудники тюменских предприятий, которые вернулись из-за границы, должны провести 14 дней в самоизоляции. Подробности можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-234-35-22.

Особые требования Александр Моор выдвинул для организаций общественного питания и торговли, которым необходимо усилить дезинфекцию.

- Только соблюдая меры профилактики, мы вместе сможем защитить себя, свои коллективы от новой коронавирусной инфекции, - написал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор призвал максимально перейти на дистанционные формы работы
В тюменском аэропорту Рощино усилили меры профилактики
Карантин по бешенству в двух районах Тюменской области продлится до мая
В «Росводоканал Тюмень» сообщили, когда восстановят движение на перекрестке, где просел грунт
Тюменский полицейский стрелял в разъяренного пса, чтобы спасти женщину
Тюменец с коронавирусом имеет серьезные хронические заболевания
МЧС предупреждает тюменцев о непогоде. В городе резко потеплеет
Юный тюменец готовит горожанам «антипандемические» тарты
Тюменские УК дезинфицируют кнопки вызова лифта и поручни в подъездах
Тюменцы узнали ответы на самые популярные вопросы о коронавирусе
Осудили криминальное трио, кравшее из домов тюменцев деньги и ювелирку
Тюменцы могут задать свой вопрос о коронавирусе
У юных тюменцев примут документы для вступления в «Отряды мэра»
Автоинспекторы несут службу на зебрах в Восточном округе Тюмени
В коллекторе на улице Степана Разина в Тюмени нашли труп
В Конституции закрепят роль НКО в формировании социальной политики
Тюменским молодоженам рекомендуют приглашать на свадьбы самых близких родственников
Тюменского студента увезли в отдел полиции после похода в деканат
Почти 25 километров дорог отремонтируют в этом году в Тюмени
Папа дома: в Тюмени 4-месячная малышка ударилась головой о люстру после веселых игр
Тюменка устроила ДТП на улице Беляева: есть пострадавшие
В Тюмени на перекрестке просел грунт
Автоинспекторы устроили масштабную проверку тюменскому общественному транспорту
Знакомый украл у тюменца телефон, когда он вышел в другую комнату