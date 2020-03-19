Александр Моор призвал максимально перейти на дистанционные формы работы

19 Март 2020 2020-03-19T18:38:26+03:00

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В Тюменской области предпринимаются все меры для защиты граждан от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона подчеркнул, что каждый из нас должен соблюдать личную гигиену, следить за самочувствием, а работодатели должны создать для этого все условия.

- На предприятиях должны организовать обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня, обеззараживать воздух, а также обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих средств. Там, где обязателен масочный режим, должен быть запас масок. Предлагаю максимально перейти на дистанционные формы работы, отменить любые корпоративы, а также исключить участие работников в массовых мероприятиях, - написал в соцсетях Александр Моор.

Глава региона призвал работодателей взять на личный контроль проверку температуры тела у сотрудников и наличие дезинфицирующих средств на входе в организацию. Также он отметил, что ответственный работодатель должен сделать всё, чтобы сотрудник с признаками вирусных заболеваний остался дома и вызвал врача.

- В ваших силах ограничить поездки сотрудников в командировки, рекомендовать им не выезжать за рубеж даже на отдых, - подчеркнул он.

Напомним, сотрудники тюменских предприятий, которые вернулись из-за границы, должны провести 14 дней в самоизоляции. Подробности можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-234-35-22.

Особые требования Александр Моор выдвинул для организаций общественного питания и торговли, которым необходимо усилить дезинфекцию.

- Только соблюдая меры профилактики, мы вместе сможем защитить себя, свои коллективы от новой коронавирусной инфекции, - написал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU