2020-03-19T16:46:20+03:00
Общество

В тюменском аэропорту Рощино усилили меры профилактики

Тотальные меры дезинфекции помогут предотвратить завоз коронавируса
Руслан Савинов
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В тюменском аэропорту Рощино усилили меры профилактикиВ тюменском аэропорту Рощино усилили меры профилактикиФото: pixabay.com
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В воздушной гавани Тюмени, аэропорту Рощино, максимально усилили меры профилактики. Специалисты проводят дополнительные уборки в течение дня с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, в помещениях аэропорта есть установки для обеззараживания воздуха «Дезао-Кронт».

– Все сотрудники проинструктированы по мерам противодействия распространению вируса COVID-19, им выданы медицинские маски, – сообщили представители аэропорта.

Известно также, что введен обязательный медицинский осмотр всех сотрудников аэропорта, авиакомпаний и прочих сторонних организаций.

Для персонала аэропорта и пассажиров установлены дозаторы с антисептиками. В зоне прилета внутренних и международных авиалиний проводится непрерывный мониторинг прибывающих пассажиров. Добавим, что в здравпункте создан изолятор для временного размещения и оказания квалифицированной медицинской помощи пассажирам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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