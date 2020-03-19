В тюменском аэропорту Рощино усилили меры профилактики
В воздушной гавани Тюмени, аэропорту Рощино, максимально усилили меры профилактики. Специалисты проводят дополнительные уборки в течение дня с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, в помещениях аэропорта есть установки для обеззараживания воздуха «Дезао-Кронт».
– Все сотрудники проинструктированы по мерам противодействия распространению вируса COVID-19, им выданы медицинские маски, – сообщили представители аэропорта.
Известно также, что введен обязательный медицинский осмотр всех сотрудников аэропорта, авиакомпаний и прочих сторонних организаций.
Для персонала аэропорта и пассажиров установлены дозаторы с антисептиками. В зоне прилета внутренних и международных авиалиний проводится непрерывный мониторинг прибывающих пассажиров. Добавим, что в здравпункте создан изолятор для временного размещения и оказания квалифицированной медицинской помощи пассажирам.
ИСТОЧНИК KP.RU