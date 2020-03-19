2020-03-19T16:44:05+03:00
Происшествия

Карантин по бешенству в двух районах Тюменской области продлится до мая

Регион неблагополучен по этому показателю
Вадим Бегун
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Карантин по бешенству в двух районах Тюменской области продлится до мая. Фото - pixabay.com.Карантин по бешенству в двух районах Тюменской области продлится до мая. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области с начала года зарегистрировано 14 случаев бешенства животных. По состоянию на 3 марта в регионе выявлено 13 неблагополучных пунктов по бешенству, из них десять – среди диких животных, три – среди собак.

На сегодняшний день в двух районах Тюменской области введен карантин по бешенству: в селе Вагай Омутинского района и селе Сазоново с окрестностями. Там запрещено отлавливать и вывозить животных за территорию населенного пункта. Карантин продлится до начала мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В ведомстве отметили, что Тюменская область входит в число неблагополучных регионов по этому опасному заболеванию, наряду с Московской, Саратовской, Пензенской, Тамбовской и Челябинской областями, а также Республикой Бурятия.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в поселке Голышманово полицейскому пришлось применять табельное оружие. Под прицелом оказался не преступник, а разъяренный пес, которому вдруг вздумалось «попробовать на вкус» собственную хозяйку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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