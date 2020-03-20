Погода на 20 марта в Тюмени: воздух прогреется до плюс 5

20 Март 2020 2020-03-20T05:04:51+03:00

Небо закроет тучами, но не на весь день

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Сегодня, 20 марта, ясная погода порадует днем, но недолго: все остальное время небо в Тюмени будет покрыто облаками. Утром продолжится ночной мелкий дождь со снегом, но ближе к полудню он должен закончиться.

Температура воздуха ночью будет плюс 2-3 градуса, днем – плюс 5. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического. Устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать: «С крыш капает, а за нос цапает», днем весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU