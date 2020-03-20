20 Март 2020 2020-03-20T07:51:32+03:00

Задержаны две цыганки, орудовавшие в квартирах тюменских пенсионеров. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

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Несколько пожилых тюменцев еще в конце прошлого года обратились за помощью к полицейским. Пенсионеры сообщили, что две неизвестные женщины, обманув их, украли накопления. Тогда воришек не смогли вычислить, однако после очередного преступления мошенницам не удалось скрыться от правосудия: их задержали по ориентировке.

Злоумышленницы представлялись сотрудницами пенсионной организации и проходили в квартиры пенсионеров. Под предлогом оплаты страховки за пенсионные накопления они забирали деньги и скрывались. В настоящее время доказана их причастность к трем преступным эпизодам с суммой ущерба более 100 тысяч рублей.

– В настоящее время в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Всех, кто стал жертвой злоумышленниц или обладает какой-либо информацией об их противоправных действиях, просят обращаться в правоохранительные органы по телефонам (3452) 291-600 или 02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/767396" frameborder="0"></iframe> В Тюмени две цыганки обворовывали пенсионеров..Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU