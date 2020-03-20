В Тюмени поменяют расписание маршрута № 11

20 Март 2020 2020-03-20T08:00:14+03:00

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В Тюмени изменят расписание 11-го маршрута, который следует из Рабочего поселка до Дома Обороны, в направлении движения к микрорайону Антипино. Нововведение вступит в силу со следующего понедельника, 23 марта. Делается это для улучшения качества обслуживания пассажиров.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», первое отправление от остановочного пункта «Дом Обороны» будет в 05.56, последнее – в 19.22. С остановки «6-й км Старого Тобольского тракта» в сторону города последний автобус будет выходить в 20.24.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU