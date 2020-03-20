Ишимская семья перевела деньги мошеннику, пообещавшему отдых на море

20 Март 2020 2020-03-20T07:43:50+03:00

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В ишимскую полицию поступило сообщение от семейной пары. Доверчивые родители рассказали, что повелись на уловки мошенника, который пообещал льготный отдых их ребенку.

На связь с заявителями вышел неизвестный мужчина, который представился сотрудником детского центра. Звонивший сообщил о возможности бесплатного отдыха для ребенка, участвовавшего в детском конкурсе.

– Собеседник утверждал, что такой шанс выпал в связи с болезнью победителя. Для того чтобы ребенок бесплатно отдохнул на море, родителям нужно лишь оплатить дорогу. Родители «на радостях» согласились и перевели на указанный счет более четырех тысяч рублей. Однако, к их несчастью, после этого злоумышленник перестал выходить на связь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное. В настоящее время полиция устанавливает личность, причастную к совершению преступления. Стражи правопорядка рекомендуют в подобной ситуации позвонить по телефонам, указанным на официальном сайте организации, и перепроверить информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU