В «Росводоканал Тюмень» сообщили, когда восстановят движение на перекрестке, где просел грунт
В настоящее время специалисты «Росводоканал Тюмень» устраняют просадку грунта на месте пролегания инженерных сетей в районе Маяк. Инцидент произошел на пересечении улиц Восстания и Декабристов накануне, 18 марта, вечером.
На месте нарушения дорожного полотна и части тротуара сразу же установили ограждение. Сотрудники компании обследовали инженерные сети.
– Сети находятся в исправном техническом состоянии. Обрушение произошло в результате весенней подвижки грунта. Предприняты меры с привлечением дополнительных сил для скорейшего завершения работ, – сообщил главный инженер тюменского водоканала Андрей Максимов.
Восстановить движение на улицах Восстания и Декабристов планируется завтра, 20 марта. В компании принесли извинения за временные неудобства.
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ИСТОЧНИК KP.RU