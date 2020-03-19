2020-03-19T15:38:22+03:00
Происшествия

В «Росводоканал Тюмень» сообщили, когда восстановят движение на перекрестке, где просел грунт

В компании принесли извинения за временные неудобства
Вадим Бегун
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В «Росводоканал Тюмень» сообщили, когда восстановят движение на перекрестке, где просел грунт. Фото - «Росводоканал Тюмень».В «Росводоканал Тюмень» сообщили, когда восстановят движение на перекрестке, где просел грунт. Фото - «Росводоканал Тюмень».
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В настоящее время специалисты «Росводоканал Тюмень» устраняют просадку грунта на месте пролегания инженерных сетей в районе Маяк. Инцидент произошел на пересечении улиц Восстания и Декабристов накануне, 18 марта, вечером.

На месте нарушения дорожного полотна и части тротуара сразу же установили ограждение. Сотрудники компании обследовали инженерные сети.

– Сети находятся в исправном техническом состоянии. Обрушение произошло в результате весенней подвижки грунта. Предприняты меры с привлечением дополнительных сил для скорейшего завершения работ, – сообщил главный инженер тюменского водоканала Андрей Максимов.

Восстановить движение на улицах Восстания и Декабристов планируется завтра, 20 марта. В компании принесли извинения за временные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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