2020-03-19T15:19:14+03:00
Происшествия

Тюменский полицейский стрелял в разъяренного пса, чтобы спасти женщину

Собака не давала прохода и медикам, приехавшим на вызов
Вадим Бегун
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В тюменской области полицейский стрелял в бешеную собаку.В тюменской области полицейский стрелял в бешеную собаку.Фото: Ольга Крыльцова
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В поселке Голышманово полицейскому пришлось применять табельное оружие. Под прицелом оказался не преступник, а разъяренный пес, которому вдруг вздумалось «попробовать на вкус» собственную хозяйку. Стражам порядка позвонила дочь пострадавшей: сама же пенсионерка чудом спаслась в доме.

Прибывший на место участковый уполномоченный полиции увидел, что во дворе частного дома без привязи находилась агрессивная собака. Она не давала возможности медикам попасть внутрь жилища для оказания помощи пенсионерке. Пес кинулся и на мужчину, в этот момент он применил табельное оружие, наведя прицел на животное.

– Хозяйке четвероного питомца оказали медицинскую помощь. Женщина пояснила, что увидела, как собака отвязалась с привязи, она решила привязать ее обратно, и вышла на улицу. Домашнее животное искусало ее, оставив глубокие раны на ногах, руках и голове, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что женщине чудом удалось заскочить в дом. Оттуда она и позвонила своей дочери, чтобы та вызвала скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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