МЧС предупреждает тюменцев о непогоде. В городе резко потеплеет

19 Март 2020 2020-03-19T15:18:07+03:00

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В Тюмени на завтра, 20 марта, объявлено штормовое предупреждение. Пройдет снег и дождь, в городе резко потеплеет.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу будет облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8 – 13 метров в секунду, в отдельных районах его порывы достигнут 15 – 18 метров в секунду. Температура ночью составит +2...-3 градуса, днем – до +6.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – такие рекомендации дали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

При возникновении происшествий следует звонить по телефону 101 или 112, а также по телефону горячей линии ведомства: 8 (3452) 590-549.

ИСТОЧНИК KP.RU