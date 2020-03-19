Тюменцы узнали ответы на самые популярные вопросы о коронавирусе

19 Март 2020 2020-03-19T13:36:14+03:00

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Тюменцам дали ответы на самые популярные вопросы о коронавирусе. На сегодняшний день в Тюменской области выявлен всего один случай заражения, но расслабляться не стоит. Даже несмотря на то, что поводов для беспокойства, по заверениям медиков, нет.

Что делать, если вы вернулись из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса?

Сначала сообщите о своем возвращении на горячую линию по многоканальному телефону 8-800-234-35-22. Важно: это касается всех тюменцев, которые прибыли из стран, где на момент пребывания были зарегистрированы случаи коронавируса. Карту распространения инфекции по миру можно посмотреть здесь.

После звонка постарайтесь максимально ограничить круг общения: разговаривать с родственниками и друзьями можно посредством видеосвязи. Оператор горячей линии расскажет, что делать дальше. К вам приедет врач и возьмет анализы.

Как вести себя в карантине?

Проводите влажную уборку квартиры, проветривайте помещение и часто мойте руки. Родственников вы вряд ли заразите, если носите маску и используете индивидуальную посуду. Заразить соседей сидя дома не получится: инфекция не распространяется через вентиляционные шахты.

Запаситесь самым необходимым: медикаментами, свечами и спичками, газовой горелкой, фонарем, батарейками и медицинскими масками.

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Не рекомендуется посещать общественные места, следует использовать одноразовую медицинскую маску, меняя ее каждые 2-3 часа. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы и контактов с посторонними людьми.

Медики просят дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, а также ограничить тесные объятия и рукопожатия. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены.

Как пожилым тюменцам избежать заражения коронавирусом?

Пенсионерам также рекомендуют реже посещать общественные места. Помочь с покупкой продуктов или оплатой коммунальных услуг можно попросить волонтеров. При плохом самочувствии вызовите врача на дом.

Что делать, если подозреваете, что заразились коронавирусом?

Нужно оставаться дома, вызвать врача, а после строго следовать его указаниям. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми. При кашле или чихании пользуйтесь одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. Также необходимо пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. Следует обеспечить в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

ИСТОЧНИК KP.RU