Тюменцы могут задать свой вопрос о коронавирусе

19 Март 2020 2020-03-19T12:20:21+03:00

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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса запустил рубрику ответов на часто задаваемые вопросы. Здесь можно найти ответ на многие вопросы о новой инфекции, а можно задать свой.

Для того чтобы просмотреть ответы, нужно пройти по этой ссылке. Если же его на сайте их нет, то внизу страницы есть специальные поля, которые нужно заполнить, чтобы получить ответ на свой конкретный вопрос.

На данный момент оперштаб ответил на пять самых часто задаваемых вопросов. Так, тюменцам любопытно, на какой период в регионе введен режим повышенной готовности, отменят ли занятия в спортивных секциях, что делать, если только что вернулся из-за границы, а также стоит ли запасаться продуктами впрок. Кроме того, родителей интересует, будут ли работать загородные лагеря для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU