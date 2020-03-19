У юных тюменцев примут документы для вступления в «Отряды мэра»

19 Март 2020 2020-03-19T12:20:35+03:00

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Приемная кампания на первую смену «Отрядов мэра» – 2020 стартует уже в следующем месяце. Так, с 13 апреля можно подать документы на первую смену трудового сезона.

В 2020 году за время каникул получить трудовой опыт смогут 4 500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. На летние месяцы запланировано четыре трудовые смены. Первая пройдет с 3 по 17 июня, вторая – с 1 по 14 июля, третья – с 21 по 27 июля и четвертая – с 3 по 14 августа. Электронные талоны на подачу документов можно будет получить с 30 июня с 10.00.

– Обязательным для всех соискателей вакансий является наличие справки об отсутствии судимости, получение которой занимает достаточно длительное время. Советуем уже сейчас позаботиться об этом, чтобы к началу приема документов иметь полный пакет на руках, – напомнили в Тюменском городском многопрофильном центре.

Стало известно, что рабочий день подростков будет длиться с 9.00 до 12.00. Заработная плата ребят, работающих в первую смену, составит 4 307 рублей, во вторую – 3 932, в третью – 1 966, в четвертую – 4 307 рублей. Это при условии ста процентов отработанного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU