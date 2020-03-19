2020-03-19T13:14:15+03:00
Происшествия

Осудили криминальное трио, кравшее из домов тюменцев деньги и ювелирку

Часть похищенного потом нашли в ломбардах
Вадим Бегун
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Осудили криминальное трио, кравшее из домов тюменцев деньги и ювелирку. Фото - pixabay.com.Осудили криминальное трио, кравшее из домов тюменцев деньги и ювелирку. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор в отношении трех местных жителей. Криминальное трио обворовало несколько домов в областном центре, Самаре и Волгограде.

С 26 февраля по 7 марта 2019 года злоумышленники обокрали пять жилых домов в Тюмени. В основном они похищали ювелирные украшения и деньги. Еще в пяти случаях завладеть чужим имуществом не удалось – ценностей там не было или хозяева находились дома. Понимая, что их будут разыскивать, 9 марта мужчины уехали из города.

– На попутках они уехали в Самару, где обворовали дом ветерана труда, а позже – еще один дом в Волгограде. Их удалось задержать 30 марта в Ростове-на-Дону. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 900 тысяч рублей. Часть похищенного имущества обнаружили в комиссионных магазинах и ломбардах, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил одному подсудимому пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму – четыре с половиной года колонии общего режима, третьему – 4 года 15 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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