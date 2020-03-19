2020-03-19T11:43:57+03:00
Общество

Автоинспекторы несут службу на зебрах в Восточном округе Тюмени

Здесь произошло несколько ДТП из-за водителей
Вадим Бегун
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Автоинспекторы несут службу на «зебрах» в Восточном округе Тюмени. Фото - ГИБДД Тюменской области.Автоинспекторы несут службу на «зебрах» в Восточном округе Тюмени. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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В часы пик сотрудники ГИБДД несут службу на аварийных пешеходных переходах в Тюмени. В эти дни они патрулируют зебры Восточного округа.

– В рамках мероприятия «Пешеход» сотрудники несут службу на пешеходных переходах на улицах Широтной, К. Лагунова, Карнацевича, Олимпийской и Пермякова. Здесь уже произошли дорожно-транспортные происшествия из-за нарушения водителями правил проезда переходов, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что что в этом году на дорогах Тюмени погиб один пешеход, 77 ранены. 37 тюменцев были сбиты на пешеходных переходах из-за нарушения водителями правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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