Автоинспекторы несут службу на зебрах в Восточном округе Тюмени
В часы пик сотрудники ГИБДД несут службу на аварийных пешеходных переходах в Тюмени. В эти дни они патрулируют зебры Восточного округа.
– В рамках мероприятия «Пешеход» сотрудники несут службу на пешеходных переходах на улицах Широтной, К. Лагунова, Карнацевича, Олимпийской и Пермякова. Здесь уже произошли дорожно-транспортные происшествия из-за нарушения водителями правил проезда переходов, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что что в этом году на дорогах Тюмени погиб один пешеход, 77 ранены. 37 тюменцев были сбиты на пешеходных переходах из-за нарушения водителями правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU