2020-03-19T11:41:24+03:00
Общество

В Конституции закрепят роль НКО в формировании социальной политики

А также определят роль волонтерства
Есен Абилькенов
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Новые поправки направлены на поддержку НКО и волонтерских движений. Фото: сайт проекта "Волонтеры Конституции"Новые поправки направлены на поддержку НКО и волонтерских движений. Фото: сайт проекта "Волонтеры Конституции"
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Принятие поправок, которые касаются участия некоммерческих организаций в формировании социальной политики, может стать настоящим прорывом во взаимоотношениях государства и общества. Такое мнение высказывают эксперты по поводу предложений по изменению Конституции.

В соответствии с инициативами, которые утверждены в новой редакции Конституции, некоммерческие организации станут полноправными участниками выработки и проведения государственной политики. Власть берет на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО. Хотя еще недавно такое сложно было себе представить, говорят эксперты, отмечая возросшую роль институтов гражданского общества.

Также статья Конституции подчеркивает важность развития добровольческого движения. Сегодня в России насчитывается 15 миллионов волонтеров. Как говорят общественники, это настоящая армия добра, деятельность которой заслуживает отдельного упоминания в главном правовом акте страны.

В каком-то смысле НКО уже сегодня участвуют в выработке государственной политики. Это выражается в реализации социальных инициатив при государственной поддержке и доверии посредством президентских грантов. Кроме того, все больше функций социально ориентированным НКО передают и региональные власти. Также уникальной является практика встречи президента с общественностью, результатом которых становятся конкретные поручения.

– Деятельность некоммерческих организаций сегодня в значительной степени держится на энтузиазме общественников. Да, безусловно, эффективно работает грантовая поддержка государственных структур. Но если роль НКО в формировании общественных институтов и социальной политики будет закреплена в Конституции, это, несомненно, станет основной для более активного взаимодействия и диалога с государственными, муниципальными органами, а также с бизнесом и так далее. Ведь НКО – это относительно новое явление в общественной жизни нашей страны. Поэтому становление некоммерческого сектора нуждается в поддержке, – отмечает председатель совета тюменской областной общественной организации «Общество русской культуры» Тамара Трунилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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