В коллекторе на улице Степана Разина в Тюмени нашли труп
Накануне, 18 марта, спасатели вытаскивали труп из коллектора, который находится у дома № 5 на улице Степана Разина. В этот день на теплотрассе произошел пожар.
– Вызов по этому поводу поступил в 21.47. Сотрудники ТОСЭР помогали полицейским. При помощи подручных средств они извлекли тело мужчины из колодца, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В городской полиции в свою очередь сообщили, что труп мужчины 1966 года рождения без определенного места жительства обнаружили в коллекторе теплотрассы еще в 17.25.
Стало известно, что в этот день в теплотрассе произошел пожар. В настоящее время делом занимаются следователи, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU