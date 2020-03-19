2020-03-19T11:38:28+03:00
Происшествия

В коллекторе на улице Степана Разина в Тюмени нашли труп

Спасатели вытащили тело на поверхность
Вадим Бегун
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В коллекторе на улице Степана Разина в Тюмени нашли труп.В коллекторе на улице Степана Разина в Тюмени нашли труп.Фото: Ольга Крыльцова
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Накануне, 18 марта, спасатели вытаскивали труп из коллектора, который находится у дома № 5 на улице Степана Разина. В этот день на теплотрассе произошел пожар.

– Вызов по этому поводу поступил в 21.47. Сотрудники ТОСЭР помогали полицейским. При помощи подручных средств они извлекли тело мужчины из колодца, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В городской полиции в свою очередь сообщили, что труп мужчины 1966 года рождения без определенного места жительства обнаружили в коллекторе теплотрассы еще в 17.25.

Стало известно, что в этот день в теплотрассе произошел пожар. В настоящее время делом занимаются следователи, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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