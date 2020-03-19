Тюменским молодоженам рекомендуют приглашать на свадьбы самых близких родственников

19 Март 2020 2020-03-19T10:46:53+03:00

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В Тюмени загсы ограничивают число приглашенных на свадебные церемонии. Ограничения ввели после выхода постановления правительства региона «О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

– При проведении государственной регистрации заключения брака ограничивается присутствие участников церемонии – не более 50 человек одновременно. Необходимо учитывать, что во Дворце бракосочетания одновременно проводится регистрация брака в четырех залах, – сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Тюменской области.

Вступающим в брак рекомендуют приглашать на регистрацию союза самых близких родственников: родителей, братьев и сестер.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как в областной инфекционной клинической больнице лечат заразившегося коронавирусом горожанина. Медики утверждают, что знают, что нужно делать: у них это не первый пациент с таким диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU