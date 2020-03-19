Тюменским молодоженам рекомендуют приглашать на свадьбы самых близких родственников
В Тюмени загсы ограничивают число приглашенных на свадебные церемонии. Ограничения ввели после выхода постановления правительства региона «О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
– При проведении государственной регистрации заключения брака ограничивается присутствие участников церемонии – не более 50 человек одновременно. Необходимо учитывать, что во Дворце бракосочетания одновременно проводится регистрация брака в четырех залах, – сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Тюменской области.
Вступающим в брак рекомендуют приглашать на регистрацию союза самых близких родственников: родителей, братьев и сестер.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как в областной инфекционной клинической больнице лечат заразившегося коронавирусом горожанина. Медики утверждают, что знают, что нужно делать: у них это не первый пациент с таким диагнозом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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