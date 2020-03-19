2020-03-19T10:46:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменским молодоженам рекомендуют приглашать на свадьбы самых близких родственников

Местные загсы ограничивают число посетителей
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменским молодоженам рекомендуют приглашать на свадьбы самых близких родственников. Фото - pixabay.com.Тюменским молодоженам рекомендуют приглашать на свадьбы самых близких родственников. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени загсы ограничивают число приглашенных на свадебные церемонии. Ограничения ввели после выхода постановления правительства региона «О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

– При проведении государственной регистрации заключения брака ограничивается присутствие участников церемонии – не более 50 человек одновременно. Необходимо учитывать, что во Дворце бракосочетания одновременно проводится регистрация брака в четырех залах, – сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Тюменской области.

Вступающим в брак рекомендуют приглашать на регистрацию союза самых близких родственников: родителей, братьев и сестер.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как в областной инфекционной клинической больнице лечат заразившегося коронавирусом горожанина. Медики утверждают, что знают, что нужно делать: у них это не первый пациент с таким диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осудили криминальное трио, кравшее из домов тюменцев деньги и ювелирку
Тюменцы могут задать свой вопрос о коронавирусе
У юных тюменцев примут документы для вступления в «Отряды мэра»
Автоинспекторы несут службу на зебрах в Восточном округе Тюмени
В коллекторе на улице Степана Разина в Тюмени нашли труп
В Конституции закрепят роль НКО в формировании социальной политики
Тюменским молодоженам рекомендуют приглашать на свадьбы самых близких родственников
Тюменского студента увезли в отдел полиции после похода в деканат
Почти 25 километров дорог отремонтируют в этом году в Тюмени
Папа дома: в Тюмени 4-месячная малышка ударилась головой о люстру после веселых игр
Тюменка устроила ДТП на улице Беляева: есть пострадавшие
В Тюмени на перекрестке просел грунт
Автоинспекторы устроили масштабную проверку тюменскому общественному транспорту
Знакомый украл у тюменца телефон, когда он вышел в другую комнату