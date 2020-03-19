2020-03-19T09:41:49+03:00
Недвижимость

Почти 25 километров дорог отремонтируют в этом году в Тюмени

Обновление пройдет в три этапа
Вадим Бегун
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Почти 25 километров дорог отремонтируют в этом году в Тюмени.Почти 25 километров дорог отремонтируют в этом году в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени ищут подрядчика на ремонт почти 25 километров городских дорог. Электронный аукцион на фрезерование объявил департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации областного центра.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на эти цели из бюджета города направят 486 миллионов рублей. Подрядчику следует заменить верхний слой дороги, бордюры и дорожные знаки.

Сам ремонт пройдет в три этапа и завершится в середине октября 2020 года. Согласно контракту, подрядчик должен выполнить фрезерование дороги на улицах Народной, Парфенова, Суходольской, Пермякова (от 50 лет Октября до Республики), Газовиков (участок от Муравленко до Щербакова), Муравленко (от Газовиков до Алебашевской) и на прочих.

Заявки на конкурс принимаются до следующей среды, 25 марта. Аукцион состоится 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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