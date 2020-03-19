Тюменского студента увезли в отдел полиции после похода в деканат

19 Март 2020 2020-03-19T10:13:30+03:00

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В Тюмени полицейские выявили факт подделки медицинской справки. Просьба провести проверку на подлинность документа исходила от руководства одного из местных вузов.

Представитель высшего учебного заведения рассказал стражам порядка, что в деканат пришел студент, где предъявил медицинскую справку о временной нетрудоспособности на свое имя. Молодого человека заподозрили в изготовлении подделки.

– Документ был изъят и направлен на экспертизу. По результатам исследования установлено, что он не соответствует требованиям и является поддельным. Участковый уполномоченный полиции, проведя необходимые мероприятия, задержал 22-летнего местного жителя и доставил его в отдел полиции, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU