2020-03-19T10:13:30+03:00
Происшествия

Тюменского студента увезли в отдел полиции после похода в деканат

По факту подделки документов возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменского студента уличили в изготовлении подделки.Тюменского студента уличили в изготовлении подделки.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени полицейские выявили факт подделки медицинской справки. Просьба провести проверку на подлинность документа исходила от руководства одного из местных вузов.

Представитель высшего учебного заведения рассказал стражам порядка, что в деканат пришел студент, где предъявил медицинскую справку о временной нетрудоспособности на свое имя. Молодого человека заподозрили в изготовлении подделки.

– Документ был изъят и направлен на экспертизу. По результатам исследования установлено, что он не соответствует требованиям и является поддельным. Участковый уполномоченный полиции, проведя необходимые мероприятия, задержал 22-летнего местного жителя и доставил его в отдел полиции, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осудили криминальное трио, кравшее из домов тюменцев деньги и ювелирку
Тюменцы могут задать свой вопрос о коронавирусе
У юных тюменцев примут документы для вступления в «Отряды мэра»
Автоинспекторы несут службу на зебрах в Восточном округе Тюмени
В коллекторе на улице Степана Разина в Тюмени нашли труп
В Конституции закрепят роль НКО в формировании социальной политики
Тюменским молодоженам рекомендуют приглашать на свадьбы самых близких родственников
Тюменского студента увезли в отдел полиции после похода в деканат
Почти 25 километров дорог отремонтируют в этом году в Тюмени
Папа дома: в Тюмени 4-месячная малышка ударилась головой о люстру после веселых игр
Тюменка устроила ДТП на улице Беляева: есть пострадавшие
В Тюмени на перекрестке просел грунт
Автоинспекторы устроили масштабную проверку тюменскому общественному транспорту
Знакомый украл у тюменца телефон, когда он вышел в другую комнату