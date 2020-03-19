Папа дома: в Тюмени 4-месячная малышка ударилась головой о люстру после веселых игр

19 Март 2020 2020-03-19T09:25:15+03:00

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В Тюмени игры родителей со своим ребенком закончились для последней поездкой в карете скорой помощи. В минувший вторник, 17 марта, 4-месячная девочка ударилась головой о люстру, когда в очередной раз один из родителей подбросил ее в воздух.

– Ребенок заплакал: удар пришелся на теменную область, кожа в этом месте покраснела. Осмотрев и оказав помощь, медики экстренной службы скорой доставили маленькую пациентку в областную клиническую больницу № 2 с подозрением на травму головы. К счастью, в этот раз всё обошлось, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Нейрохирурги диагностировали у малышки ушиб мягких тканей головы. По словам специалистов, в таком возрасте ребенок еще плохо держит головку, поэтому ее необходимо удерживать рукой, если берешь на руки малыша.

– Подкидывание вверх может привести к травмам шейного отдела позвоночника. Падение даже с небольшой высоты может стать причиной переломов костей и более серьезных травм. До тех пор, пока ребенок не начал самостоятельно ходить, его опорно-двигательный аппарат формируется, мышцы еще неокрепшие, – рассказал врач скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU