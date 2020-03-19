2020-03-19T09:23:01+03:00
Происшествия

Тюменка устроила ДТП на улице Беляева: есть пострадавшие

Обстоятельства аварии сейчас выясняются [ФОТО]
Вадим Бегун
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ДТП произошло на улице Беляева в Тюмени. Фото - ГИБДД Тюменской области.ДТП произошло на улице Беляева в Тюмени. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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Накануне, 18 марта, на территории Тюменской области произошло два дорожно-транспортных происшествия. Обе аварии спровоцировали женщины-водители.

Так, около шести часов вечера на улице Беляева в областном центре столкнулись «Хендай» и «Мазда», от удара одну из машин отбросило в «Форд». По предварительной информации, 36-летняя водитель «Хендай» выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

– В аварии пострадала сама нарушительница, 19-летний водитель «Форда» и сидевший за рулем «Мазды» 31-летний молодой человек. Все они получили легкие повреждения, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что на автодороге Богандинский – Червишево – Чаплык в 22.43 съехала в кювет «Лада-Гранта», 30-летняя водитель которой не выбрала безопасную для движения скорость. В результате женщина получила ушиб. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

На автодороге Богандинский-Червишево-Чаплык съехала в кювет «Лада Гранта». Фото - ГИБДД Тюменской области.

На автодороге Богандинский-Червишево-Чаплык съехала в кювет «Лада Гранта». Фото - ГИБДД Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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