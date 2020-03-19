В Тюмени на перекрестке просел грунт
В Тюмени на пересечении улиц Восстания и Декабристов частично ограничили движение. Здесь произошла просадка грунта.
Инцидент произошел накануне, 18 марта вечером, вследствие таяния снега на месте пролегания инженерных коммуникаций.
– Специалисты установили ограждение на месте нарушения дорожного полотна и части тротуара. Ведутся восстановительные работы, – рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».
В компании также принесли извинения за временные неудобства.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на улице Грибоедова провалился асфальт. К счастью, на этот раз масштаб бедствия не так велик: в прошлый раз коммунальщики заделывали дыру на улице Харьковской двое суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU