2020-03-19T08:52:20+03:00
Происшествия

В Тюмени на перекрестке просел грунт

Из-за инцидента пришлось ограничить движение транспорта
Вадим Бегун
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На тюменском перекрестке просел грунт. Фото - "Росводоканал Тюмень".На тюменском перекрестке просел грунт. Фото - "Росводоканал Тюмень".
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В Тюмени на пересечении улиц Восстания и Декабристов частично ограничили движение. Здесь произошла просадка грунта.

Инцидент произошел накануне, 18 марта вечером, вследствие таяния снега на месте пролегания инженерных коммуникаций.

– Специалисты установили ограждение на месте нарушения дорожного полотна и части тротуара. Ведутся восстановительные работы, – рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

В компании также принесли извинения за временные неудобства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на улице Грибоедова провалился асфальт. К счастью, на этот раз масштаб бедствия не так велик: в прошлый раз коммунальщики заделывали дыру на улице Харьковской двое суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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