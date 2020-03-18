В Тюменской области заработала горячая линия для людей, вернувшихся из зарубежья

18 Март 2020 2020-03-18T17:43:05+03:00

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В Тюменской области начала работать горячая линия для тех, кто возвращается из зарубежных поездок. Для того чтобы получить чёткие инструкции по самоизоляции и прохождению обследования на коронавирус, позвоните по многоканальному телефону 8-800-234-35-22. Это касается тех тюменцев, которые приехали в Россию не позже 1 марта.

По словам экспертов, в профилактике распространения вирусной инфекции самое важное – соблюдение мер безопасности каждым человеком. По возвращении из зарубежья постарайтесь максимально ограничить круг общения, не выходите из квартиры и обязательно позвоните на горячую линию, где вам подскажут дальнейшие действия. Врач приедет к вам домой и возьмёт все анализы.

Если ваши знакомые приехали из стран с высоким риском заражения коронавирусом и ведут себя безответственно, не сообщив о прибытии, расскажите об этом по телефону горячей линии 8-800-234-35-22.

ИСТОЧНИК KP.RU